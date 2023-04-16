ما الذي نعرفه عن مراسم حفل تتويج الملك تشارلز؟

وفي العاصمة الأمريكية واشنطن، أكد البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أبلغ الملك عبر الهاتف أنه لن يحضر الحدث، لكن السيدة الأولى جيل بايدن ستمثل الولايات المتحدة بدلا منه.

وكان أكثر من 8 آلاف ضيفقد حضروا حفل تتويج الملكة إليزابيث الثانية، ولكن كان لابد من إغلاق كنيسة وستمنستر لمدة 5 أشهر للسماح ببناء مقاعد إضافية.

وتبلغ السعة العادية للكنيسة حوالي 2200 شخص، ومن المحتمل أن يكون هذا هو العدد الأقصى في هذه المناسبة.

وتم التأكيد على أن أحفاد كاميلا سيكونون بين الوصفاء في وستمنستر أبي، إلى جانب حفيد الملك، الأمير جورج.

ماذا يحدث في مراسم حفل التتويج؟

ظلت مراسم حفل التتويج على حالها منذ أكثر من ألف عام حيث يُعد الحفل البريطاني هو الحدث الوحيد المتبقي من نوعه في أوروبا.

ومع ذلك، قال قصر باكنغهام إنه على الرغم من أن التتويج سيكون "وفق التقاليد القديمة"، إلا أنه "سيعكس أيضا دور الملك اليوم والتطلع إلى المستقبل".

ومن المحتمل أن يكون أقصر مدة وأصغر حجما من مراسم حفل تتويج الملكة إليزابيث الثانية عام 1953، مع تمثيل مجموعة واسعة من الأديان.

ومن المتوقع أيضا أن يكون موكب التتويج أكثر تواضعا. وكان قد شارك في موكب الملكة إليزابيث 16 ألف مشارك، واستغرق الأمر 45 دقيقة لعبور أي نقطة ثابتة على الطريق البالغ طوله 7 كيلومترات.

وهذه المرة، سوف يتوجه الملك وكاميلا، الملكة القرينة، إلى وستمنستر أبي في موكب الملك، ويعودان إلى قصر باكنغهام في موكب أكبر حيث سينضم إليهما أعضاء آخرون من العائلة المالكة.