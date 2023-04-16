ثلاثي هجومي في تشكيل أرسنال لمواجهة وست هام بالبريميرليج

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، التشكيل الرسمي للفريق، لمواجهة وست هام يونايتد، في المباراة التي تجمع الفريقين في الثالثة عصر اليوم، الأحد، على ملعب لندن الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليج.

ويحتل أرسنال، قبل مباراة اليوم، صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 73 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط أمام مانشستر سيتي، فيما يحتل وست هام المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة.

ويدخل أرسنال مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: بنجامين وايت، روب هولدينج، جابرييل ماجاليس وكيران تيرني.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، توماس بارتي وجرانيت تشاكا.

الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي وجابرييل جيسوس.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: مات تيرنر، جورجينهو، لياندرو تروسارد، ريس نيلسون، إدوارد نيكيتاه، إيميل سميث روي، جاكوب كيويور، فابيو فييرا وريويل والترز.

من جهته يدخل وست هام مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لوكاس فابيانسكي.

خط الدفاع: فلاديمير كوفال، كورت زوما، ثيلو كيرير وآرون كريسويل.

خط الوسط: توماس سوتشيك، ديكلان رايس، جارود بوين ولوكاس باكيتا وسعيد بن رحمة.

الهجوم: ميشيل أنطونيو.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: جوسيب أنانج، ألفونس أريولا، داني إنجز، مانويل لانزيني، إيمرسون بالميري، ماكسويل كورنيه، بابلو فورنالس، فلين داونز وبن جونسون.