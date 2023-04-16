الإسماعيلي يسعى لتجديد عقد صفقته المتألقة

يسعى مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة أبو بكر الحديدي، لتجديد عقد الإيفواري سيرجي أرنو أكا نجم خط الوسط الدراويش.

وقرر مجلس الإسماعيلي التفاوض مع الإيفواري صاحب ال28 عاما الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وقرر مجلس الإسماعيلي التفاوض مع أكا عقب مواجهة المصري المقرر إقامتها الخميس المقبل بالجولة 26 من الدوري الممتاز.

وتلقى سيرجي أكا عدة عروض من أندية الدوري المصري، إلا أنه لن يحسم الأمر إلا بعد جلسته مع مسؤولي الإسماعيلي.

وكان الإسماعيلي قد تعاقد مع أكا قادما من ألتاي سبور التركي في صفقة انتقال حر لمدة 6 أشهر فقط، وذلك بسبب الأزمة المالية التي كان يمر بها النادي.

يذكر أن سيرجي أكا بدأ مسيرته ضمن صفوف أسيك ميموزا الإيفواري، قبل أن ينتقل إلى الصفاقسي التونسي موسم 2018-2019.

ثم تألق الإيفواري بشكل لافت للنظر بعد انضمامه للجونة وتم استدعاء اللاعب لصفوف منتخب بلاده وخاض تجربة احتراف بالدوري التركي.