الصحة: فحص 8 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس الابتدائية



أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 8 ملايين، و188 الفاً و763 طالباً بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية.

يبدأ هذا الإحصاء من يوم 6 ديسمبر 2022 مع إطلاق المبادرة في بداية العام الدراسي الجاري وحتى نهاية الأسبوع الماضي، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة الطلاب، وتحت شعار «100 مليون صحة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص الطلاب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ30 ألف مدرسة حكومية وخاصة، مشيراً إلى أن المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية الحالية بجميع محافظات الجمهورية.