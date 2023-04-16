ضبط شخص يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في البحيرة

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ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن البحيرة القبض على شخص يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في البحيرة.

وتبين أن المتهم مقيم بدائرة مركز شرطة حوش عيسى- لإدارته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فيها بمسكنه ، وبتفتيش مسكنه عُثر بداخله على (2 طبنجة مُعدلة، 6 طبنجة محدث صوت، 7 خزينة، 20 طلقة خرطوش، ملبغ مالي، هاتف محمول، مجموعة من أجزاء الأسلحة وأدوات التصنيع).

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والإتجار بها والمبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.