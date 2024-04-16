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برشلونة يغيب عن كأس العالم للأندية 2025

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 16 أبريل 2024 - 11:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 أبريل 2024 - 11:54 م

تأكد غياب برشلونة عن منافسات مونديال الأندية 2025 بنسخته الجديدة بشكل رسمي.

ويأتي غياب برشلونة عن مونديال الأندية بعدما ودع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي، اليوم الثلاثاء، بعد خسارته من باريس سان جيرمان، بنتيجة (4-1)، علما بأنه فاز ذهابا بنتيجة (3-2).

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، لم يودع برشلونة دوري أبطال أوروبا فقط، بل سيغيب أيضا عن بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة التي تضم 32 فريقا.

وكان لزاما على برشلونة أن يتأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد خروج أتلتيكو مدريد من نفس الدور على يد بوروسيا دورتموند (5-4) في مجموع المباراتين.

وكان أتلتيكو مدريد متقدما بفارق 6 نقاط على برشلونة (77 مقابل 71) وفقا لنتائج الفريقين في النسخ الأربع الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

بينما ضمنت أندية مانشستر سيتي وتشيلسي وإنتر ميلان وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند ويوفنتوس وبورتو وبنفيكا المشاركة في البطولة التي ستقام في 2025.


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