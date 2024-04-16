كشف إبراهيم نور الدين، الحكم الدولي، عن رضاه بعد إدارته لمباراة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري.
وانتصر الزمالك على الأهلي بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز.
وقال إبراهيم نور الدين في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "تعرضت لكم كبير من الضغوط خلال الفترة الأخيرة، والآن أنا راضٍ بنسبة 100% عن أدائي بعدما حولت الانتقادات لإشادات".
وأضاف: "الحكام المصريون يتعرضون دائما لانتقادات ولا يجدون من يدافع عنهم، والاعتماد على التحكيم الأجنبي يقلل من فرص الحكام المصريين في المشاركة بالبطولات الدولية مثل كأس العالم".
وأنهى: "هل يصح أن يتمسك بيريرا بالحكام المصريين فيما الإعلام والأندية يفكرون في الاعتماد على حكام أجانب؟".