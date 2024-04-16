 نور الدين: راضٍ عن أدائي في القمة.. والحكم لا يجد مدافع عنه - بوابة الشروق
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نور الدين: راضٍ عن أدائي في القمة.. والحكم لا يجد مدافع عنه

تصوير - إسلام صفوت
تصوير - إسلام صفوت
محمد جلال
نشر في: الثلاثاء 16 أبريل 2024 - 10:58 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 أبريل 2024 - 10:58 ص

كشف إبراهيم نور الدين، الحكم الدولي، عن رضاه بعد إدارته لمباراة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري.

وانتصر الزمالك على الأهلي بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز.

وقال إبراهيم نور الدين في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "تعرضت لكم كبير من الضغوط خلال الفترة الأخيرة، والآن أنا راضٍ بنسبة 100% عن أدائي بعدما حولت الانتقادات لإشادات".

وأضاف: "الحكام المصريون يتعرضون دائما لانتقادات ولا يجدون من يدافع عنهم، والاعتماد على التحكيم الأجنبي يقلل من فرص الحكام المصريين في المشاركة بالبطولات الدولية مثل كأس العالم".

وأنهى: "هل يصح أن يتمسك بيريرا بالحكام المصريين فيما الإعلام والأندية يفكرون في الاعتماد على حكام أجانب؟".


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