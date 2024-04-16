مصادر عبرية: 3 إصابات في انفجار طائرات مُسيّرة بمنطقة إصبع الجليل

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بسقوط عدد من الإصابات جراء سقوط طائرة مسيّرة انتحارية في بيت هيليل في إصبع الجليل عند الحدود مع لبنان.

ونقلت وكالة «سند»، عن القناة 14 العبرية، قولها إن الهجوم الذي استهدف المنطقة الواقعة بشمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

من جهته، قال مراسل قناة «الجزيرة»، إن حزب الله هاجم بمسيرتين انقضاضيتين هدفا إسرائيليا في إصبع الجليل، وذلك حسبما أفادته القناة في خبر عاجل لها.

وأمس الاثنين، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدة بلدات في جنوب لبنان.

وشنّت طائرات الاحتلال الحربية غارات على بلدتي مجدل زون، وحولا، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدتي حانين وعلما الشعب تزامنًا مع تحليق للطيران الحربي والاستطلاعي في أجواء جنوب لبنان.

من جهته، أعلن حزب الله استهداف قوة تابعة للواء جولاني الإسرائيلي بعدد من العبوات الناسفة في منطقة تل إسماعيل الحدودية، كما أعلن مسؤوليته عن انفجار أدى إلى إصابة 4 جنود إسرائيليين على الحدود اللبنانية بين عشية وضحاها.

وفي بيان، قال حزب الله إنه وضع العديد من الأجهزة المتفجرة على الحدود داخل الأراضي اللبنانية، في منطقة على الجانب الآخر من مجتمع أداميت في شمال إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن أربعة جنود أصيبوا، أحدهم بجروح خطيرة، نتيجة لانفجار أثناء النشاط التشغيلي على الحدود اللبنانية.

فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلي بإطلاق صفارات الإنذار في الجليل الغربي شمال إسرائيل بسبب مخاوف من اختراق طائرة بدون طيار معادية من لبنان