وفاة الجابوني بوبيندزا بعد عام من فشل انتقاله للزمالك

ذكرت تقارير صحفية رومانية أن الجابوني آرون بوبيندزا مهجم رابيد بوخارست الروماني السابق قد لقي حتفه إثر حادث أليم.

بوبيندزا صاحب الـ28 عاما كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن المفاوضات تعثرت في اللحظات الأخيرة رغم توقيع اللاعب على موافقة كتابية بالانضمام للفريق.

وأشارت صحيفة "تفرينو" الرومانية إلى أن بوبيندزا سقط من الطابق الحادي عشر بأحد الأبنية في الصين ليلقى حتفه على الفور.

وكان الزمالك قد تقدم بشكوى ضد اللاعب في المحكمة الرياضية الدولية من أجل الحصول على تعويض مالي خاصة بعدما كان قد وافق المهاجم الجابوني الدولي على شروط الانتقال للقلعة البيضاء قبل أن يتراجع بتحريض من وكيله.