ترامب: الكرة في ملعب الصين

قالت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال حازما في النزاع الجمركي مع الصين، مشيرة إلى أن "الكرة في ملعب الصين" وأن على الصين أن تبرم صفقة مع الولايات المتحدة.

وتابعت ليفيت "على الصين أن تبرم صفقة معنا. ليس علينا إبرام صفقة معهم".

وأضافت "لا يوجد فرق بين الصين وأي دولة أخرى، باستثناء أنها أكبر بكثير، والصين تريد ما لدينا، وما تريده كل دولة، وما لدينا، المستهلك الأمريكي، أو بعبارة أخرى، هم بحاجة إلى أموالنا".

وأدلت ليفيت بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض بعد أن تحدثت مع ترامب.

وكان ترامب قد أعرب في وقت سابق عن انفتاحه على إجراء محادثات، لكنه كان ينتظر اتصالا من الصين.

وكان الرئيس الأمريكي قد فرض رسوما جمركية خاصة تصل إلى 145% على السلع الصينية. وردا على ذلك، قامت بكين بزيادة رسومها الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 125%.