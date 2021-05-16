السعودية تدين الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة بحق الفلسطينيين

أدان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة بحق الفلسطينيين، وعملية استيلاء إسرائيل على منازل الفلسطينيين في القدس .

وشدد وزير الخارجية السعودي، خلال الاجتماع الافتراضي الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يعقد بطلب من السعودية لبحث التصعيد في فلسطين، حسبما قناة (الإخبارية السعودية)، على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية لا نقبل المس بها، مؤكدا رفض المملكة القاطع للانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين .. وداعيا لوقف فوري للتصعيد الإسرائيلي.

ودعا وزير الخارجية السعودي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته أمام انتهاكات إسرائيل، معتبراً أن على المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل لوضع حد للممارسات الإسرائيلية.

وتابع: "نجدد دعمنا للسلام وفق المبادرة العربية لإرساء الاستقرار والازدهار"، مضيفاً أن المبادرة العربية ضمنت حقوق الفلسطينيين بدولة عاصمتها القدس الشريف.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان في ختام كلمته على أن المملكة تدعم كل الجهود الرامية لدفع مبادرات السلام.