لميس الحديدي: جماعة الإخوان فسرت صورة أبو الهول بأن المصيبة قادمة

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علّقت الإعلامية لميس الحديدي، على صورة أبو الهول، التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو مغمض العينين.

وقالت خلال برنامجها «كلمة أخيرة» عبر شاشة «on»، مساء الأحد، إن أبو الهول صاحب الـ4600 سنة أصبح تريند على مستوى العالم بسبب صورة مغمض العينين.

وأضافت: «الإخوان قالوا إن هو ده المصيبة القادمة وإن أبو الهول مغمض عينيه علشان ميشفش الكوارث.. الجماعة بتستغل أي حاجة واعتبرت الصورة زوبعة».

وأشارت لميس، إلى أنّ الصورة غير حقيقية، وأنها قد تكون بـ«الفوتوشوب»، معتبرة ما جرى بمثابة اللعبة اللطيفة التي شغلت العالم ومواقع التواصل الاجتماعي.

ولفتت إلى أن المصريين يشعرون بالفخر بحضارتهم المبهرة، والانتماء إليها.