مكافآت خاصة في سموحة للاستمرار بالمربع الذهبي قبل مواجهة المصري

اختتم فريق الكرة الأول بنادي سموحة مرانه قبل الانتظام بمعسكر مغلق بأحد الفنادق استعدادا لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، المقرر لها اليوم على ملعب استاد برج العرب وذلك في الجولة ١٩ لمسابقة الدوري.



وحرص عبدالحميد بسيوني على الاجتماع مع اللاعبين قبل المران الرئيسي، لتحفيز اللاعبين على استغلال الفوز الكبير للفريق على الاتحاد السكندري بخماسية والتمسك بالفوز على المصري، خاصة بعد حصول اللاعبين أمس على مكافآت الفوز والإجادة التي أعلنت عنها إدارة النادى عقب الفوز والمستوى المتميز أمام زعيم الثغر.

في الوقت الذي شهد فيه مران الفريق حضور وليد عرفات رئيس النادى، الذي أكد للاعبين عن ارتياحه للمستوى الفني والروح العالية التي ظهر عليها الفريق خلال اللقاء الأخير، مضيفًا أن مجلس إدارة النادى ملتزم بتوفير كافة الإمكانات لمواصلة الانتصارات خلال اللقاءات المقبلة ولتقديم عروض تليق باسم فريق سموحة.

وأشار رئيس النادي إلى أن مجلس الإدارة قرر استمرار مضاعفة المكافآت بشرط تواجد الفريق ضمن الأربعة أندية الأولى بالدوري، وهو المركز الذي يضمن العودة للمشاركة في البطولات الأفريقية، حيث من المقرر مضاعفة مكافآت الفوز على المصري البورسعيدي.

ويحتل سموحة المركز الرابع برصيد ٣٠ نقطة في جدول ترتيب الدورى، بينما يحتل المصري البورسعيدي المركز الثاني عشر برصيد ٢٠ نقطة.