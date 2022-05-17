الرئاسة الفلسطينية: اعتداء شرطة الاحتلال على موكب الجنازة عمل وحشي وهمجي

قالت الرئاسة الفلسطينية مساء اليوم الاثنين، إن اعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلي على مشيعي الشهيد وليد الشريف ومقبرة في شرق القدس عمل وحشي وهمجي.



ونددت الرئاسة في بيان، بهجوم شرطة الاحتلال على موكب تشييع وليد الشريف (23 عاما) الذي استشهد أول أمس السبت متأثرا بإصابته داخل المسجد الأقصى في الجمعة الثالثة من رمضان الشهر الماضي.



واعتبرت الرئاسة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تعد تكتفي بارتكاب جرائمها بحق الأحياء من الشعب الفلسطيني، بل طالت انتهاكاتها حرمة الأموات والمقابر.



وأضافت الرئاسة أن "الحكومة الإسرائيلية بهذه الجرائم هي وحدها من يتحمل مسؤولية التصعيد الجاري، وأنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة إلا بزوال هذا الاحتلال ونيل شعبنا حريته واستقلاله وحقه بتقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية".



وطالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي بالكف عن الكيل بمكيالين، والنظر إلى ما يجري في فلسطين بعين عادلة.



وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أصيب 52 فلسطينيا نقل 12 منهم إلى العلاج بعد هجوم شرطة الاحتلال الإسرائيلي على موكب تشييع الشريف بإطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.



وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أن الإصابات تنوعت ما بين الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والاعتداء بالضرب وقنابل الصوت، والاختناق بالغاز المسيل للدموع.