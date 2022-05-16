أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ أمراض الباطنة بكلية الطب بجامعة القاهرة، أن العلم لا ينفصل عن الدين ، لأن الدين يدعو إلى التعلم، وفي ربط الدين بالعلم أهمية كبيرة في حياتنا ، مشيرًا إلى أن إعمال العقل والتفكر في الكون من أكثر العبادات التي ورد الحث عليها في القرآن الكريم.

وأضاف أستاذ أمراض الباطنة بكلية الطب بجامعة القاهرة ـ في محاضرته التي أداها اليوم في فعاليات دورة اتحاد إذاعات الدول الإسلامية المنعقدة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، تحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ورئيس اتحاد إذاعات الدول الإسلامية الدكتور عمرو الليثي ـ أن الدين الإسلامي علَّمنا كيفية الحفاظ على الصحة عن طريق تنظيم عملية تناول الطعام والشراب ، حيث يقول الله (عز وجل) : "يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ"، مؤكدا أن في هذه الآية إشارة إلى أن هناك توقيت للطعام والشراب، بحيث يكون خمس مرات في اليوم والليلة.

وتابع أستاذ أمراض الباطنة بكلية الطب بجامعة القاهرة: وفي هذا أقيم بحث استغرق قرابة 12 عامًا ، أظهر أن هناك مركزًا للجوع ، ومركزًا للشبع ، فمركز الجوع يعمل عند حاجة الجسم للطعام ، ومركز الشبع يعمل عند امتلاء المعدة ويعمل على تشغيل الأعصاب ، والطريقة الأخرى للشعور بالشبع يكون عن طريق المخ ، وكما جاءت الآثار : " نحن قومٌ لا نأكلُ حتَّى نجوعَ وإذا أكلنا لا نشبعُ".

وقال أستاذ أمراض الباطنة بكلية الطب بجامعة القاهرة، إن النصيحة المثلى هي : أن يقوم الإنسان عن الطعام ويتصبر ولو لبعض الوقت ، فالآية الكريمة أشارت إلى أن الإسراف يكون في الحلال ، والإسراف مما نهى الله عنه لقوله (عز وجلّ): "كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى" لأن الإسراف في الطعام يتلف ما خلقه الله (عز وجلَّ) من أعضاء ونعم بالجسد ، وكانت السيدة عائشة (رضى الله عنها) قالت " إنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إلى الهِلَالِ، ثُمَّ الهِلَالِ، ثَلَاثَةَ أهِلَّةٍ في شَهْرَيْنِ؛ وما أُوقِدَتْ في أبْيَاتِ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَارٌ" ، مشيرًا إلى أهمية ترتيب تناول أصناف الطعام كما رتبتها الآية الكريمة: " وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ".