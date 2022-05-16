 أبو الغيط يهنئ الرئيس الصومالي الجديد حسن شيخ محمود على انتخابه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أبو الغيط يهنئ الرئيس الصومالي الجديد حسن شيخ محمود على انتخابه

أ ش أ
نشر في: الإثنين 16 مايو 2022 - 10:35 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 مايو 2022 - 10:35 ص

هنأ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الرئيس الصومالي المنتخب حسن شيخ محمود على نيله ثقة أعضاء البرلمان الصومالي بغرفتيه مجلس الشعب ومجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق والسداد لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الصومالي من سلام واستقرار وازدهار.

وأعرب أبو الغيط عن تقديره للجهود التي بذلها الرئيس السابق محمد عبد الله فارماجو في إدارة البلاد خلال فترة توليه المسؤولية وروح الديمقراطية التي أبداها في تقبل نتيجة الانتخابات.

وأكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة أن الجامعة العربية ستواصل وقوفها ودعمها للصومال في مسيرته التنموية وجهوده الحثيثة لتحقيق المصالحة الوطنية وإعادة بناء مؤسساته.


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