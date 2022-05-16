أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني، القاضي بسام مولوي، نتائج الانتخابات النيابية في 7 دوائر انتخابية كبرى من بين 15 دائرة تضم 26 دائرة صغرى بجميع الأراضي اللبنانية، التي أسفرت عن فوز قائمة الأمل والوفاء التابعة (لحركة أمل) بأكملها التي تضم نبيه بري رئيس مجلس النواب الحالي رئيس حركة أمل.

وتضمنت الدوائر التي أعلن الوزير نتائجها، اليوم الاثنين، كلًا من الجنوب الأولى والجنوب الثانية وجبل لبنان الأولى وجبل لبنان الثالثة والبقاع الأولى والبقاع الثانية والبقاع الثالثة، ليتبقى بذلك النتائج النهاية في 8 دوائر كبرى؛ وهي بيروت الأولى وبيروت الثانية والجنوب الثالثة والشمال الأولى والشمال الثانية والشمال الثالثة وجبل لبنان الثانية وجبل لبنان الرابعة.

وأسفرت النتائج في دائرة الجنوب الثانية، المخصص لها 7 مقاعد بينها 6 شيعة وواحد من الروم الكاثوليك ويتنافس فيها قائمتان فقط، عن فوز قائمة الأمل والوفاء التابعة التي تضم نبيه بري، وحسن عز الدين وحسين جشي وعلي خريس وعناية عزالدين وعلي عسيران على المقاعد الشيعية بالإضافة إلى ميشال موسى على مقعد الروم الكاثوليك ولكنه ضمن قائمة حركة أمل.

وفي دائرة جبل لبنان الأولى (كسروان جبيل)، المخصص لها 8 مقاعد بينها 7 مارونيين وواحد شيعي ويتنافس فيها 7 قوائم، فاز زياد الحواط ورائد برو وندى البستاني ونعمة افرام وشوقي الدكاش وفريد الخازن وسيمون أبي رميا وسليم الصايغ.

كما ظهرت نتيجة دائرة البقاع الثالثة (بعلبك الهرمل)، المخصص لها 10 مقاعد بينها 2 سُنة و6 شيعة وواحد ماروني وواحد روم كاثوليك.

وقال وزير الداخلية إن الانتخابات أجريت رغم كل الصعوبات والتشكيك، مشددًا على أن جميع الأقاويل التي تترافق مع فرز النتائج لا تؤثر في عمل اللجان، مشددًا على أن نسب الإقتراع ليست منخفضة بل جيدة وهي تقريبًا مثل النسب بالانتخابات السابقة، أو أقل قليلًا.