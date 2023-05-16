السعودية والجزائر توقعان اتفاق لإنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين

وقع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال لقائه مع نظيره الجزائري أحمد عطاف في جدة اليوم الثلاثاء، على اتفاقية إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن "وزير الخارجية السعودي استعرض مع نظيره الجزائري "العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين العربية والدولية، والجهود المشتركة في كل ما يحقق الأمن والسلم الدوليين".

وترأس الوزيران اجتماع الدورة الرابعة للجنة المشاورات السياسية السعودية الجزائرية، حيث بحثا أوجه تكثيف التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف، وتوطيد العمل المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، بما يعزز الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.

وعقب ذلك، وقع الوزيران على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري، الذي يهدف إلى نقل العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب في شتى المجالات.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق قبل أسبوعين على إنشاء المجلس الأعلى السعودي - الجزائري الذي جرت بشأنه التفاهمات بين البلدين في ديسمبر 2018 خلال الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الجزائر.