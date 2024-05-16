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مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يصل إسرائيل الأحد

تل أبيب - (د ب أ)
نشر في: الخميس 16 مايو 2024 - 4:05 م | آخر تحديث: الخميس 16 مايو 2024 - 4:05 م

من المقرر أن يصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إلى إسرائيل يوم الأحد المقبل، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس.

وتأتي زيارة سوليفان المقررة إلى إسرائيل ،بعد زيارة إلى المملكة العربية السعودية ،لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، والوزير في مجلس الحرب بيني جانتس.

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، فمن المتوقع أن يبحث سوليفان التطبيع المحتمل للعلاقات مع السعودية، بالاضافة إلى الهجوم الإسرائيلي على رفح، بينما تعهدت إسرائيل بعدم تمديد عمليتها هناك قبل الزيارة.

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