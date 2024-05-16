ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) برنامجا للأنشطة الصيفية بعنوان "زووم " للأطفال من سن 5 سنوات وحتى 13 سن في خلال فترة الإجازة الصيفية.

قال الدكتور نبيل حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف أن البرنامج يهتم بإفساح المجال للطفل لمعرفة وإدراك كل ما يدور حوله وتنمية مهاراته وقدراته فى مواجهة التحديات المختلفة والمرتبطة ببيئته المحيطة به والتي يتأثر بها ويؤثر فيها من خلال التفاعلات البنائة والهادفة للطفل.

وأشار إلى أن برنامج " زووم " يهدف للمساهمة فى تنمية أطفال قادرين على التفاعل مع المجتمع بمختلف بيئاته وتعزيز العمل الجماعي لدي الأطفال من خلال تنفيذ مشاريع جماعية خلال فترة تواجدهم مع أقرانهم فى متحف الطفل.



وأوضح الدكتور حلمي، أن برنامج "زووم" يحتوي على مجموعة من الورش الفنية و العلمية والحرفية وأخري ترفيهية وتراثية وورش التنمية البشرية، هذا إلي جانب الألعاب والمسابقات الذهنية والرياضية والرحلات والزيارات الميدانية.

وأكد أن البرنامج يبدأ من يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024 ويستمر طوال فترة الإجازة الصيفيه وهو عبارة عن مجموعة من البرامج الشهرية المتتالية ويحتوي كل شهر على أنشطة وفعاليات مختلفة وجديدة ويبدأ يوميا فى العاشرة صباحا وحتى الثالثة ظهرا بمقر متحف الطفل فى مصر الجديدة.