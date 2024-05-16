حريق يودي بحياة ثلاثة أفراد في دوسلدورف

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة في حريق اندلع في كشك مدمج في مبنى سكني بمدينة دوسلدورف الألمانية ليلة الأربعاء/الخميس، حسبما أعلنت إدارة الإطفاء.

ووفقا للبيانات، كان الكشك قد احترق بالكامل كما تصاعدت النيران إلى الطابق الأول من المبنى السكني، عندما وصلت خدمات الطوارئ إلى شارع "ليشتشتراسه" في حي فلينجرن، وكان يقف عدد من الأشخاص في شرفات المبنى الذي امتلأ جزئيا بالدخان، وأخذ رجال الإطفاء ينقذونهم عبر سلالم الإطفاء.

وبحسب إدارة الإطفاء، قدم المسعفون الرعاية لـ16 شخصا، ونقلوهم إلى المستشفى، وكان بينهم اثنان مصابان بجروح خطيرة. وعثرت خدمات الطوارئ على ثلاثة أشخاص فقدوا حياتهم.

ويجري التحقيق في أسباب اندلاع الحريق وتحديد هوية القتلى. وبحسب البيانات، يُجرى حاليا تنفيذ المزيد من الإجراءات التأمينية في المبنى وستكون فرق الإطفاء في الموقع لعدة ساعات أخرى. وزاد عدد المشاركين في المهمة في بعض الأحيان عن 100 فرد من قوات الإطفاء، وتولوا رعاية 70 شخصا في الموقع.