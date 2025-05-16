رئيس الكنيسة الكاثوليكية اليونانية في أوكرانيا يدعو بابا الفاتيكان لزيارة كييف

التقى البابا ليو الرابع عشر، اليوم الخميس في الفاتيكان، برئيس الكنيسة الكاثوليكية اليونانية في أوكرانيا، وذلك في واحدة من أولى مقابلاته الرسمية كبابا، مؤكدا من خلالها مجددا دعوته إلى إنهاء سلمي عبر المفاوضات للحرب التي تشنها روسيا.

وقال غبطة سفياتوسلاف شيفتشوك، رئيس الكنيسة الكاثوليكية اليونانية إنه وجه دعوة للبابا ليو لزيارة أوكرانيا، وقدم له قائمة بأسماء الأسرى المحتجزين لدى روسيا.

وكان الفاتيكان قد عمل في عهد البابا فرنسيس على تسهيل عمليات تبادل الأسرى، وكذلك على إعادة الأطفال الأوكرانيين الذين نُقلوا للعيش في مناطق تحتلها روسيا.

ولم يصدر الفاتيكان أي بيان بعد المقابلة، التي تعد من أولى المقابلات الخاصة التي يجريها البابا ليو منذ انتخابه كبابا للكنيسة الكاثوليكية في 8 مايو.

وكان البابا، في أول بركة ظهيرة أحد له كبابا، وأيضا خلال مقابلة هذا الأسبوع مع حجاج من الكنائس الكاثوليكية الشرقية، قد دعا إلى إنهاء الحرب وأعرب عن تضامنه مع الشعب الأوكراني