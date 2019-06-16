كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن مجموعة فولكسفاجن الألمانية للسيارات دفعت حتى الآن 77ر1 مليار يورو للمستشارين والمحامين الذين كلفتهم بملف فضيحة الديزل.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "هاندلسبلات" اليوم الأحد أن هذا المبلغ يتضمن القضايا الخاصة بكل الماركات التي تملكها أكبر منتج للسيارات في أوروبا بما في ذلك أودي وبورشه.

من جانبه، أكد متحدث باسم فولكسفاجن صحة الرقم الذي ذكرته الصحيفة.

ومن المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ في ظل عدم انتهاء القضايا المتعلقة بفضيحة قيم العوادم المنبعثة من سيارات الديزل، ويأتي من بين أكبر الجهات الاستشارية التي وكلتها فولكسفاجن في القضية شركة جونز داي الأمريكية للمحاماة التي وكلتها فولكسفاجن في ايلول/سبتمبر 2015 لتمثيلها أمام الجهات الجنائية في الولايات المتحدة.

كانت فولكسفاجن قد سجلت تراجعا ملموسا في أرباحها بداية العام الجاري إذ بلغ صافي أرباحها في الربع الاول من العام الحالي 05ر3 مليار يورو مقارنة بـ3ر3 مليار يورو في نفس الفترة من 2018.

وقد أسهم في هذا التراجع التكاليف التي تكبدتها الشركة في النزاعات القضائية في قضية التلاعب في محركات الديزل، وكان فرانك فيتر المدير المالي للمجموعة قد أوضح في مطلع أيار/مايو الماضي أن هذه التكاليف شملت أتعاب المحامين وتكاليف التسويات والإجراءات القانونية التي لم تنته بعد.