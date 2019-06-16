27 % من الأمريكيين يؤيدون بدء جلسات في الكونجرس لاتهام ترامب بالتقصير

كشف استطلاع للرأي، نشر اليوم الأحد، أن 27% من الأمريكيين يقولون إن هناك أدلة كافية للبدء بجلسات استماع في الكونجرس لاتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتقصير .

وأفاد الاستطلاع الذي أجري بشكل مشترك بين شبكة (إن بي سي نيوز) وصحيفة (وول ستريت جورنال) ، أن هناك 24% في المقابل يقولون إنه ينبغي على الكونجرس أن يواصل تحقيقاته ليرى ما إذا كانت هناك أدلة كافية لعقد جلسات استماع بشأن اتهام الرئيس بالتقصير .

وأعرب 48% ممن شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بأنه ينبغي على الكونجرس ألا يعقد جلسات لاتهام ترامب بالتقصير وأنه ينبغي أن يُكمل ترامب ولايته الرئاسية، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج.

وفيما يتعلق بنسبة تأييد الرئيس، كشف الاستطلاع عن أن 44% من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون أداء ترامب، مقابل 46% الشهر الماضي.

وقال 53% إنهم لا يؤيدون أداء الرئيس.

وفي المقابل، ارتفعت نسبة تأييد ترامب بين الجمهوريين إلى 84%، وهو أعلى مستوى يتم الوصول إليه حتى الآن .

وفيما يتعلق بترشح ترامب لفترة ثانية في انتخابات 2020، قال 37% إنهم متحمسون للتصويت لترامب، مقابل 52% ممن قالوا إنهم لا يبدون ارتياحا لذلك.

وجرى الاستطلاع على عينة من ألف أمريكي خلال الفترة من 8 إلى 11 يونيو، مع هامش خطأ أقل أو أكثر من1ر3 نقطة مئوية.