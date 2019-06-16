النيابة تنتقل لمعاينة حمام سباحة عقب وفاة طالب فى السلام

انتقلفريق من نيابة السلام بإشراف المحامى العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة المستشار أحمد حنفى، إلى حمام سباحة بنادى شهير بمدنية السلام لمعاينة المكان عقب غرق طالب.

وتحفظت النيابة على مسؤولى الحمام، وأمرت بسرعة فحص الكاميرات المحيطة بالمكان، ومن المقرر أن تستمع لمنقذين فى الواقعة.

وأشارت التحريات الأولية أن الطالب ذهب لممارسة السباحة، وأنه أثناء وجوده اصطدم بأحد الحواجز أسفر عن إصابته بنزيف وتمكن مسؤولى الإنقاذ من إخراجه ونقله للمستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

فيما، تواصل النيابة التحقيق فى الواقعة للوقوف على ملابساتها، ومحاسبة المتسبب فيها وكلفت بسرعة الانتهاء من التحريات واستعجلت تقرير الطب الشرعى والأدلة الجنائية لبيان حدوث الواقعة بسبب الإهمال من عدمه.

وكان قسم شرطة السلام، تلقى إخطارا من مستشفى السلام، بوصول الطفل "محمد.ا" مصاب بشرخ بالجمجمة، وفى حالة نزيف تام، مما أدى لوفاته على الفور، وتوصلت التحريات إلى أن الطفل كان يسبح بأحد حمامات السباحة واصطدم بأحد الحواجز، وأمر اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، بتحرير محضر وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.