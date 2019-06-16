رئيس لجنة الاستخبارات بالكونجرس: أمريكا تكافح لإقناع حلفائها بموقف موحد تجاه إيران

قال آدام شيف رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب بالكونجرس الأمريكي من الحزب الديمقراطي المعارض لترامب، "ما من شك في أن إيران تقف وراء الهجمات على ناقلتي النفط بخليج عمان قبل أيام، غير أن المشكلة تكمن في أن الولايات المتحدة تكافح من أجل إقناع حلفائها بالانضمام في رد فعل موحد إزاء إيران".

وأضاف شيف ، في تصريح اليوم الأحد، "إن هذا الوضع يظهر إلى أي مدى أصبحت الولايات المتحدة معزولة في هذا الموقف، وإن حملة الضغوط التي يمارسها ترامب على إيران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي هي عبث على نحو خطير، كما أن الهجمات على السفن باتت وشيكة في المدى المنظور".

ومن ناحية أخرى، قال السيناتور توم كوتون عضو مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الجمهوري "إن الهجمات الإيرانية غير المبررة على سفن تجارية تبرر القيام بضربة عسكرية انتقامية".