بشير الديك لـ«الشروق»: تواصلت مع وحيد حامد قبل الموافقة على كتابة «الإمبراطور»

قال الكاتب الكبير بشير الديك إنه فور الحديث معه عن كتابة مسلسل "الإمبراطور أحمد زكي"، تواصل مع المؤلف الكبير وحيد حامد، ليعرف موقفه من العمل احتراما لتقاليد المهنة، والذي أكد له أنه منشغل حاليا بكتابة الجزء الثالث من مسلسل الجماعة لعرضه في رمضان 2021.

وأوضح الكاتب الكبير، إن الشركة المنتجة للعمل عرضت عليه أمس الاثنين مشروع كتابته لمسلسل الإمبراطور أحمد زكي، وخلال 24 ساعة تم التعاقد معه على العمل بحضور الفنان محمد رمضان.

وأكد الديك أنه متحمس للعمل بشكل كبير وسيعكف خلال الـ10 أيام القادمة على الانتهاء من كتابة ملخص قصة المسلسل، لبدء التحضيرات للحاق بالموسم الرمضاني القادم.

وأشار الديك إلى ترشيح كلا من المخرجين كاملة أبو ذكري، ومحمد شاكر خضير، لتولي مهمة إخراج العمل، وسيعلن عنه بشكل رسمي قريبا.

يذكر أن شركة سينرجى المنتجة لمسلسل محمد رمضان الجديد، تعاقدت اليوم مع الكاتب الكبير بشير الديك، لكتابة مسلسل "الإمبراطور أحمد زكى"، والمقرر عرضه فى رمضان 2021، يأتي ذلك بعد إعلان الفنان محمد رمضان أمس الأول عن تقديمه لمسلسل "الإمبراطور .. أحمد زكي" العام القادم بعد نجاحه الكبير في مسلسل "البرنس".

وكان للكاتب الكبير بشير الديك، علاقة قوية مع النجم الراحل أحمد زكى، وتعاونا سويا فى أكثر من عمل، منها موعد على العشاء، ضد الحكومة، النمر الأسود وطائر على الطريق.