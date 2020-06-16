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استقرار الحالة الصحية لزوجة رئيس أوكرانيا عقب إصابتها بكورونا

كييف - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 16 يونيو 2020 - 11:46 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 يونيو 2020 - 11:46 ص

أعلن المكتب الصحفي للرئيس الأوكراني، اليوم الثلاثاء، إن زوجة الرئيس فلاديمير زيلينسكي "إيلينا" التي أصيبت بفيروس كورونا المستجد، تم إدخالها إلى المستشفى وحالتها الصحية مستقرة.

وذكر المكتب الصحفي -وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- "أدخلت زوجة رئيس أوكرانيا، إيلينا زيلينسكايا، إلى المستشفى في كييف، الأسبوع الماضي، وبعد الفحص تبين أن السيدة الأولى مصابة بفيروس كورونا، ولا تحتاج حاليا إلى دعم الأوكسجين فحالتها مستقرة".

وأكد المكتب سلبية نتيجة الفحص المخبري للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والأطفال.

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