بايدن وبوتين يختتمان الجولة الأولى من محادثاتهما في جنيف

اختتم الرئيسان الأمريكي جو بايدن، والروسي فلاديمير بوتين، الجلسة الأولى من محادثات القمة بينهما، والتي عقدت في فيلا بمدينة جنيف السويسرية.

وقال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن المحادثات بين الرئيسين ووزيري خارجيتهما الأمريكي أنتوني بلينكن، والروسي سيرجي لافروف، عبر مترجمين استمرت 93 دقيقة.

وأفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن البروتوكول كان خصص 75 دقيقة لجلسة المحادثات.

ومن المقرر أن يشمل المشاركون من الجانب الروسي لافروف، والسفير الروسي لدى أمريكا أناتولي أنطونوف، والذي استدعته موسكو في مارس الماضي، ورئيس هيئة الأركان العامة، فاليري جيراسيموف، ونائب رئيس الإدارة الرئاسية دميتري كوزاك، وهو المسؤول أيضا عن ملف الصراع في أوكرانيا.

ويتوقع أيضا مشاركة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية أليكسندر لافرينتيف.

وبالنسبة للجانب الأمريكي، من المنتظر أن يشارك في الجولة الثانية من المحادثات، مستشار الأمن الوطني جيك سوليفان، ووكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، والمسؤول المعني بشؤون روسيا إريك جرين، والسفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان، بحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

ومن المقرر أن تستمر المحادثات إجمالا ما بين أربع إلى خمس ساعات، بحسب مصادر البيت الأبيض والكرملين.