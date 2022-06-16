وزير دفاع أمريكا: تم الرد بشكل سريع وحاسم على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الخميس، إنه تم الرد بشكل سريع وحاسم على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضاف أوستن خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في بروكسل، أن "أولوياتنا تتمثل في الوقوف بجانب شعب أوكرانيا الشجاع، حيث يدافعون عن أنفسهم من أجل الحصول على الديمقراطية والسيادة، كما تتمثل في الاتحاد سويا من أجل تعزيز القواعد المبني عليها النظام الدولي".

وأشار أوستن إلى أن حلف الناتو واجه التحدي الحالي بالردع والتصميم والاتحاد، كما حدد الحلف خططا من أجل تعزيز عمليات الدفاع على المدى الطويل وخاصة على الجناح الشرقي للتحالف.

وأكد أوستن أن حلف الناتو اقترب من الترحيب بعضوين جديدن به، قائلا إن فنلندا والسويد اتخذا قرارات تاريخية بالتقدم لطلب عضوية الحلف.

وأعرب أوستن عن فخره بالتقدم الذي تم إحرازه خلال الأشهر القليلة الماضية، مشددا على ضرورة الاستمرار في إحراز المزيد من التقدم.