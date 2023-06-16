ماكرون يستقبل ولي العهد السعودي في قصر الإليزيه

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، إلى قصر الإليزيه، حيث كان في مقدمة مستقبليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويترأس الأمير محمد بن سلمان وفدا سعوديا ضمن زيارته الرسمية إلى فرنسا، حيث من المقرر خلال الزيارة، المشاركة في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد"، التي ستعقد في باريس يومي 22 و23 من الشهر الجاري.

كما سيشارك في حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة "إكسبو 2030" المقرر عقده في باريس في 19 من الشهر الجاري.

وقام بن سلمان، بزيارة إلى باريس في يوليو 2022 التقى خلالها ماكرون، في سياق ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وتشهد العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية تطورًا ونموًا في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والدفاعية، وتتوافق وجهات نظر البلدين الصديقين ورؤاهما حيال الكثير من القضايا المشتركة.