بايدن: نبذل كل ما في وسعنا لإنهاء الحرب على غزة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، أن إدارته تبذل كل ما في وسعها لإنهاء الحرب في غزة، وتحرير جميع الرهائن، وتقديم الإغاثة الإنسانية، والعمل من أجل التوصل إلى حل الدولتين في المستقبل.

وقال بايدن، في بيان بمناسبة عيد الأضحى: "ما زلت أعتقد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم للفلسطينيين والإسرائيليين، وأعتقد اعتقاداً راسخاً أن اقتراح وقف إطلاق النار على 3 مراحل الذي قدمته إسرائيل إلى (حماس)، يعد أفضل طريقة لإنهاء العنف في غزة وإنهاء الحرب في نهاية المطاف"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.