متحدث التعليم: لن يتم إلغاء تفتيش طلاب الثانوية العامة لأي سبب من الأسباب

التنبيه على ضرورة حضور طلاب الثانوية العامة إلى اللجان قبل الامتحانات بوقت كافٍ

قال شادي زلطة المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يجب على طلاب الثانوية العامة الحضور مبكرًا للجان، قبل موعد بدء الامتحان بوقت كافٍ للخضوع لإجراءات التفتيش الدقيق قبل الدخول.

وأضاف "زلطة"، لـ "الشروق"، أن إجراء التفتيش مهم وحاسم ولن يتم إلغاؤه تحت أي سبب من الأسباب.

وكان بعض الطلاب، اشتكوا أمس الأحد، من تأخرهم في دخول اللجان بسبب إجراءات التفتيش الدقيقة على البوابات، وأنهم دخلوا بعد بدء موعد الامتحان، وقالوا إن ذلك لم يؤثر عليهم في امتحانات المواد غير المضافة للمجموع الكلي، لكنه سيؤثر عليهم في امتحانات المواد الأساسية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اتخذت عدة إجراءات هذا العام لمكافحة الغش الإلكتروني ومنع دخول أي موبايل أو أي أجهزة الكترونية أخرى تساعد على الغش داخل اللجان، معلنة عن تواجد عضوين من الإدارة التعليمية بمنطقة التفتيش الخاصة بكل لجنة امتحانية؛ لمتابعة سير العمل ميدانيا وضمان تطبيق التعليمات بدقة.

وشددت على التنسيق مع المحافظات ووزارة الداخلية؛ لضمان التواجد الشرطي بمحيط اللجان، وعدم تواجد لأي من أولياء الأمور في محيط اللجان بما يحقق أعلى درجات الانضباط، مع ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية بحسم وحزم ضد أي مخالفات قد تطرأ، منوهة بضرورة التعامل بحزم في إجراءات التفتيش، وعدم السماح بأي خروج عن اللوائح والقوانين.