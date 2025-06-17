محافظة الوادي الجديد توضح أسباب إتاحة نتيجة الشهادة الاعدادية إلكترونيا

أوضحت محافظة الوادي الجديد، في بيان رسمي اليوم الاثنين، أسباب إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية عبر تطبيق إلكتروني، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود التوسع في منظومة التحول الرقمي والتيسير على المواطنين.

وأفادت مديرية التربية والتعليم أن 70٪ من طلاب الشهادة الإعدادية تمكنوا من الحصول على نتيجتهم من خلال التطبيق الإلكتروني الذي تم إطلاقه بالتزامن مع إعلان النتيجة، والذي يتيح أيضًا خدمات التظلمات وسداد الرسوم إلكترونيًا.

وأضاف البيان أن التطبيق استقبل حتى الآن 70 طلب تظلم خلال الثلاث ساعات الأولى من إطلاقه، وتمت جميعها إلكترونيًا، توفيرًا لوقت وجهد الطلاب وأولياء الأمور.

وأشارت المحافظة إلى أنه يجري حاليًا رفع نتيجة طلاب الدور الثاني، تمهيدًا لإتاحتها عبر التطبيق خلال ساعات، على أن تكون النتيجة متاحة بالكامل في الإدارات التعليمية اعتبارًا من الغد.

يأتي ذلك في ظل استياء عدد من أولياء الأمور، لعدم إتاحة النتيجة داخل المدارس، واقتصار الحصول عليها على الرابط الإلكتروني مقابل سداد 20 جنيهًا عبر وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة بالتطبيق.