حزب بولندي معارض يعتزم المطالبة ببطلان نتائج الانتخابات الرئاسية

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يعتزم أكبر حزب معارض في بولندا المطالبة رسميا بإعلان بطلان الانتخابات الرئاسية الأخيرة جراء استخدام موارد الدولة في حملة الرئيس أندري دودا.

وقال رئيس حزب المنصة المدنية بوريس بودكا، اليوم الخميس: "ربما تكون عملية التصويت نفسها أجريت بشكل جيد، ولكن البيئة المحيطة وتورط المال العام وتورط وسائل الإعلام الحكومية تسبب في عدم جعلها ساحة متساوية الفرص".

وقال إن الانتخابات "لم تكن نزيهة".

وسوف يحرك حزب المنصة المدنية احتجاج انتخابي لدى المحكمة العليا اليوم الخميس.

وقال بودكا: "إذا لم نشر علانية للمخالفات، فإن الانتخابات التالية سوف تكون أكثر تشوها".

وفي انتخابات الأحد الماضي، خسر عمدة وارسو نائب رئيس حزب المنصة المدنية، رافال ترزاسكوفسكي، أمام دودا بفارق نقطتين مئويتين.