محافظ البحيرة: تنظيم معرض لتوزيع قطع الأثاث بالمجان على محدودي الدخل في أبو حمص

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأشار إلى الدور الذى تؤديه جمعية الأورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية وإستهادف القرى الأكثر إحتياجاً، وتكثيف المساعدات بها، موجهاً بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها

وصرح عادل درغام مدير فرع جمعية الأورمان بالبحيرة، بأنه تم تنظيم معرض لتوزيع الأثاث والأجهزة المنزلية بالمجان على الأسر من محدودي الدخل والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بنطاق قريتى دميان ودسونس بمركز ومدينة أبو حمص، وضمت المعارض أجهزة منزلية كهربية عبارة عن ( ثلاجات – غسالات – تليفزيونات – بوتاجازات )، بالإضافة لأثاث المنازل من أنتريهات، ومطابخ، وغرف سفرة، وغرف نوم، وسجاد ومفروشات، ومراتب فايبر يتم توزيعها بالمجان على حسب احتياج الأسر والحالات المستحقة.

ويتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الموطنين وخاصة الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الاكثر احتياجاً من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية وتوفير حياه كريمة لهم.