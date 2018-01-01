خير الله: نناشد مصر لتنظيف ليبيا من الغزاة الأتراك

قال الشيخ الطيب الشريف خير الله، إن تدخل مصر في ليبيا مشروع لصد المستعمرين، مشيرًا إلى أن الروابط بين البلدين تتجاوز الحدود والمعوقات.

وأضاف "خير الله"، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع القبائل الليبية، اليوم الخميس، أن «الوفد أسعده وجوده في أرض مصر؛ لنقل رسالة أن قبائل ليبيا يناشدون جيش وشعب ورئيس مصر لدعم ليبيا».

وتابع: «نناشد جيش وشعب ورئيس مصر لتنظيف ليبيا من الغزاة الأتراك ومن يساندهم والحيلولة دون تحقيق أهدافهم بتسليم ليبيا للإخوان والمرتزقة».

وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا للالتقاء مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية، تحت شعار: «مصر وليبيا.. شعب واحد ومصير واحد».

واستقبلت القاهرة، مساء أمس الأربعاء، وفدًا من المجلس الأعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية على متن طائرة من بنغازي في زيارة لمصر، لمناقشة مستجدات الأزمة الراهنة وسبل الخروج من تلك الأزمة.