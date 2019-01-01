باشينيان: طائرات سوخوى روسية تشارك فى ضمان حرمة الحدود الجوية الأرمينية

(د ب ا)

صرّح رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن الطائرات المقاتلة SU-30SM دخلت في المهمة القتالية في أرمينيا.

ونقلت إذاعة أرمينيا عن باشينيان قوله: "تعمل طائرات SU-30SM في مهمة قتالية لضمان حرمة الحدود الجوية لأرمينيا".

وأضاف:"إن طائرات سوخوي 30 هي طائرة مقاتلة روسية الصنع بمحركين ومقعدين قابلين للمناورة، إنها مقاتلة متعددة المهام -لمهام الاعتراض العميق في جميع الأحوال الجوية".

وأشار إلى أنه تم تسليم الدفعة الأولى من هذه الطائرات إلى أرمينيا في كانون أول/ديسمبر 2019.

ومن جانبها، قالت المتحدثة بإسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان: إن الوضع على طول الجزء الشمالي الشرقي من الحدود الأرمينية الأذربيجانية هادئ نسبياً حاليا، ولم يتم استخدام مدفعية.

وأوضحت أن القوات المسلحة الأرمينية تمكنت من إسقاط ليل الثلاثاء طائرتين مقاتلتين مسيرتين تابعتين للجانب الأذربيجاني.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك نزاعا بين الدولتين للسيطرة على أقليم ناجورنو كاراباخ، وشهدت الآونة الأخيرة اشتباكات بينهما، وتبادل الجانبان اللوم حول المتسبب باندلاع القتال الأخير.