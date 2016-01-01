قال الدكتورة رامونا كنعان، مستشارة وزيرة التضامن للتسويق الاجتماعي والتطوير المؤسسي، إن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة كانت تركز على تطوير البنية التحتية، موضحة أن المشروع لتطوير الريف المصري يستهدف الاستثمار في الإنسان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت» الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، أن وزارة التضامن الاجتماعي خلال المشروع القومي لتطوير قرى الريف ستركز على القضايا التوعوية ونبذ السلوكيات الضارة للمجتمعات وتعديلها.

وذكرت أن الفترة الحالية هي فترة تحضيرية بدأت بجولة في 4 محافظات خلال الـ 10 أيام الماضية، بلقاء المحافظين منظمات المجتمع المدني ومديري الشؤون، للتجهيز للحملة التوعوية التي سيتم تدشينها في الأسبوع الأول من سبتمبر.

وأشارت إلى استهداف حملة التوعية 4 محافظات وهي: بني سويف وسوهاج وأسيوط والمنيا، لافتة إلى تواجد المسؤولين عن الحملة في أرض الواقع لمدة 10 أيام لعقد لقاءات مع الفئات المستهدفة وخاصة السيدات في سن الإنجاب.

ولفتت إلى تقديم حزم من الخدمات للسيدات المستهدفات والتي يصل عددهن من ألف إلى 1500 سيدة يوميًا، ذاكرة أنه سيتم تدشين حملة بالقرى والمراكز قبل البدء في التواجد على الأرض، لرصد الحالات المستهدفة عن طريق الرائدات الريفيات التي تعقد زيارات لأسرهم.

