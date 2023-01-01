إيران تعيد رسميا دوريات الشوارع في حملة جديدة على النساء

ذكرت الشرطة الإيرانية أنها أعادت رسميا دوريات الشوارع، في حملة قمع جديدة ضد النساء، اللاتي ينتهكن قوانين الزي الصارمة في البلاد.

يأتي الإعلان، قبل أشهر من الذكرى السنوية للاحتجاجات المميتة، التي اندلعت في سبتمبر الماضي، في أعقاب مقتل مهسا أميني (22 عاما) في محبس الشرطة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وكان قد تم اعتقال أميني في مدخل مترو أنفاق، بسبب ما يزعم عن ارتدائها ملابس غير لائقة.

ونقلت وكالة "ميزان" الإيرانية للأنباء عن سعيد منتظر المهدي، المتحدث باسم قوات إنفاذ القانون الإيرانية قوله إن فرق الشرطة ستجري دوريات راجلة وراكبة في الشوارع ، بمختلف أنحاء البلاد، اعتبارا من اليوم الأحد لاتخاذ إجراءات ضد "هؤلاء الذين يواصلون تجاهل عواقب مخالفة قواعد الزي".

ويبدو أنه تم إبعاد سيارات شرطة الأخلاق المزعومة، من الشوارع لأشهر، في أعقاب الاحتجاجات الدامية، التي عصفت بالبلاد في أعقاب مقتل أميني.

لكن السلطات واصلت اتخاذ إجراءات صارمة ضد النساء اللاتي يتحدين الحجاب بسبل مختلفة.