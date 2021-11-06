مؤسسة ألمانية تطالب بحماية المرضى من درجة الحرارة المرتفعة

طالبت المؤسسة الألمانية لحماية المرضى بتوفير حماية لهم من درجة الحرارة المرتفعة.

يأتي ذلك بعد أن سجلت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية (دي دبليو دي) أمس السبت أعلى درجة حرارة في البلاد في العام الحالي بـ38.8 درجة في ولاية بافاريا أمس السبت.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال عضو مجلس إدارة المؤسسة اويجن بريش:" بدون ضخ استثمارات بالمليارات من جانب الحكومة الاتحادية والولايات في الـ 1900 مستشفى والـ 12 ألف دور رعاية (الموجودة في البلاد) ستكون الخطة الوطنية للحماية من الحرارة بدون معنى".

وأضاف بريش:" يجب في إطار هذه الخطة توفير الحماية من الحرارة بالنسبة للمباني القائمة للمستشفيات ودور الرعاية في غضون ثلاثة أعوام، ولا ينبغي السماح بتشغيل المباني الجديدة التي لا تطبق حدا أقصى لدرجة الحرارة بـ 25 درجة داخل غرف نزلائها".

وطالب بريش البرلمان الألماني بأن يعدل قانون التدفئة خلال العطلة الصيفية " من أجل حماية كبار السن والمرضى".

وحطم الطقس الحار أمس السبت الرقم القياسي السابق لدرجات الحرارة في ألمانيا لهذا العام حتى الآن، والذي تم تسجيله يوم الأحد الماضي عندما وصلت درجة الحرارة إلى 38 درجة في بادن-فورتمبرج، ومع ذلك لم يصل الرقم القياسي الجديد للعام الحالي بعد إلى الرقم القياسي الوطني الذي تم تسجيله في الخامس والعشرين من يوليو 2019 في مدينتي دويسبورج وتونيسفورست غربي ألمانيا عندما وصلت درجة الحرارة هناك إلى 41.2 درجة.

كانت منطقة نويفيدنتال في هامبورج شمالي البلاد في العام الماضي درجة حرارة بلغت 40.1 درجة.