ويتكوف: حرب روسيا وأوكرانيا «غبية» ولم تكن لتندلع لو كان ترامب رئيسا

عبّر المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف عن أمله في عقد قمة سلام بين روسيا وأوكرانيا قريبا؛ لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال ويتكوف، لموقع "بريتبارت" الأمريكي: "آمل في عقد قمة سلام قريبا حيث يلتقي زيلينسكي وبوتين شخصيا للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا"، وفقا لما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وأضاف: "أعتقد أن الروس يريدون بالفعل تسوية سلمية، ويحاول كلا الجانبين فهم ما يعنيه ذلك لهم"، مشيرا إلى أن الحرب "حرب غبية"، ولم يكن "من الضروري أن تحدث"، ولم تكن لتحدث لو كان ترامب في البيت الأبيض عام 2022 عندما "غزت روسيا أوكرانيا"، بحسب تعبيره.

واعتبر الكرملين، أمس الاثنين، أن "لغة الإنذارات غير مقبولة" بعدما حضّت كييف وحليفاتها الأوروبية موسكو على قبول وقف لإطلاق النار لمدة ثلاثين يوما قبل محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا حول تسوية النزاع بينهما.

وأفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال إحاطته الإعلامية بأن "لغة الإنذارات غير مقبولة لموسكو وغير لائقة"، مضيفا: "لا يجوز مخاطبة روسيا بهذه الطريقة".