رئيسة جهاز الشيخ زايد توجه بتكثيف العمالة وزيادة معدلات تنفيذ مشروع جنة 2

أجرت المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، جولة تفقدية بمشروع إسكان جنة ٢ بتوسعات المدينة؛ لمتابعة سير العمل بالمشروع ودفع معدلات التنفيذ.

وتجولت المهندسة مروة حسين بموقع عددٍ من العمارات التي انتهى تسليمها، والتقت بعددٍ من السكان للاستماع إلى مطالبهم في جميع الخدمات "الأمن والنظافة والزراعة وأعمال تنسيق الموقع العام "، ووجهت باستمرار وتكثيف أعمال صيانة المسطحات الخضراء وأعمال النظافة.

وانتقلت رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد للمرور على باقي عمارات الكمبوند "عمارات المرحلة الثانية "، للتحقق من مدى جاهزيتها للتسليم، وموقف الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام حولها تمهيدًا للإعلان عن تسليمها للعملاء في أقرب وقت.

وخلال جولتها المرورية، شددت رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد على الإدارات المختصة بضرورة التنبيه على الشركات المنفذة للمشروعات بزيادة معدلات الإنجاز، وتكثيف العمالة، والالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية، ومراعاة معايير الجودة، والصحة والسلامة المهنية، وسرعة الانتهاء من تسليم الأعمال في موعدها.