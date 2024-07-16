قصف مدفعي إسرائيلي بعد منتصف الليل يستهدف عدة مناطق في جنوب لبنان

قصفت المدفعية الإسرائيلية بعد منتصف ليل أمس الاثنين عددا من مناطق جنوب لبنان.

وأعلن "حزب الله" اللبناني في بيان منتصف ليل أمس أن عناصره استهدفوا مستوطنة كريات شمونة بصواريخ الفلق والكاتيوشا، رداً على المجزرة ‌‏التي ارتكبتها إسرائيل مساء أمس في مدينة بنت جبيل الجنوبية وأدت إلى مقتل مدنيين.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد منتصف الليل مجرى نهر الليطاني جنوب لبنان بالقذائف الفوسفورية، ووادي السلوقي وأطراف بلدة بني حيان بالقذائف المدفعية ، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأطلقت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الاثنين النار من الرشاشات الثقيلة باتجاه الأحراج المتاخمة لبلدات رامية وعيتا الشعب والناقورة وعلما الشعب في جنوب لبنان.

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان مساء أمس الاثنين أحد عناصرها هو "عامر جميل داغر " من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، ليرتفع عدد عناصر المقاومة الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 399.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.