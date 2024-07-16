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أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة ميدانية تفقد خلالها مستشفي التأمين الصحي النموذجي ببنها، ويرافقه الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، والدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، والدكتور محمد صلاح كساب مدير المستشفى.

وتفقد المحافظ، أقسام الاستقبال والطوارئ، ومعمل التحاليل والأشعة ومطبخ ومغسلة المستشفى؛ للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للطاقم الطبي والمرضى داخل المستشفى

كما تفقد أقسام الحضانات للأطفال المبتسرين، والرعايات المركزة.

وخلال الجولة، استمع المحافظ، للمرضى والمترددين على المستشفى لاستطلاع أرائهم في الخدمة المقدمة لهم داخل المستشفى.

كما استمع لآراء وشكاوى المواطنين من تأخر صرف الأدوية الخاصة بهم، ووجه بسرعة صرف الأدوية الخاصة بهم والتعامل الفوري مع كل الشكاوى للمرضي.

كما تفقد المحافظ، بنك الدم بالمستشفى، وحرص على التبرع بالدم لصالح بنك الدم بالمستشفى بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، والعيادات الخارجية للتأمين الصحي ببنها.



وقال الدكتور محمد صلاح كساب مدير المستشفى، إن المستشفى بالتعاون مع مشروع التعاون الدولي الياباني "الجايكا الياباني"، حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية كأفضل مشروع الحضانات.