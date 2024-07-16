قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية ومقرر لجنة الهوية والثقافة بالحوار الوطنى، إن الدورة التاسعة عشرة من معرض الإسكندرية الدولي للكتاب؛ تشهد إقبالا جماهيريا كبيرا من مختلف فئات المجتمع، ولا سيما الشباب والأطفال.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الإثنين، إلى أن المعرض يضم 77 دار نشر من مصر والوطن العربي، مضيفا أنه يقام على هامشه موسم ثقافي يدوم 15 يوما؛ يتضمن 160 فعالية ثقافية متنوعة، بمشاركة 600 شخصية من الكتاب والمثقفين، من بينهم روائيون وشعراء ونقاد.

وأوضح أن المعرض يفتح أبوابه للزوار من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءً، لافتا أنه يتخلله كل ساعتين نشاط ثقافي مختلف.

وكشف عن إطلاق مكتبة الإسكندرية، لمسابقة كبرى للقراءة تقدم من خلالها جوائز مالية كبيرة للفائزين تصل قيمة الجائزة الأولى 50 ألف جنيه، وتصل إلى 3 آلاف جنيه للفائز الأخير، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة جوائز المسابقة 600 ألف جنيه.

وأضاف أن المكتبة ستستضيف 100 فائز؛ لزيارة الإسكندرية والمكتبة والمشاركة في برنامج تثقيفي وتوعوي ثقافي، لمدة تتراوح بين 15 إلى 21 يوما.

وأوضح أنه تم تخصيص موقع إلكتروني للمسابقة، يستطيع المشارك من خلاله إنشاء حساب خاص به، وسيتاح له حوالي 20 كتابا تغطي تاريخ مصر في القرن التاسع عشر، لافتا أن بنك الأسئلة يتضمن 1000 سؤال عن هذه الفترة، على أن تتم الاختبارات إلكترونيا بمستويات متدرجة.