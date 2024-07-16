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أعداد جريدة الشروق
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استشهاد 3 أطفال في غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان

بيروت-(قنا)
نشر في: الثلاثاء 16 يوليه 2024 - 10:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 يوليه 2024 - 10:22 م

استشهد اليوم الثلاثاء، ثلاثة أطفال في غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، باستشهاد 3 أطفال في غارة إسرائيلية، استهدفت أرضا زراعية في بلدة أم التوت جنوبي البلاد.

في سياق متصل، استهدفت مسيرة إسرائيلية، بلدة يارين، فيما استهدفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدات "كفركلا وبليدا وأطراف بلدة حولا"، بالقذائف المدفعية والفوسفورية.

ويواصل الكيان الصهيوني، تصعيده على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن استشهاد وجرح الكثير من المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها.

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