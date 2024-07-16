استشهاد 3 أطفال في غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان

استشهد اليوم الثلاثاء، ثلاثة أطفال في غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، باستشهاد 3 أطفال في غارة إسرائيلية، استهدفت أرضا زراعية في بلدة أم التوت جنوبي البلاد.

في سياق متصل، استهدفت مسيرة إسرائيلية، بلدة يارين، فيما استهدفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدات "كفركلا وبليدا وأطراف بلدة حولا"، بالقذائف المدفعية والفوسفورية.

ويواصل الكيان الصهيوني، تصعيده على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن استشهاد وجرح الكثير من المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها.