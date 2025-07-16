المفوضية الأوروبية تعتزم الكشف عن مشروع الميزانية طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي

تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم خططها للميزانية طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي للفترة من 2028 إلى 2034 والمنتظر أن تزيد على تريليون يورو (17ر1 تريليون دولار).

وتهدف ميزانية الاتحاد طويلة الأجل، التي تُعرف بالإطار المالي متعدد السنوات، والمتوقع نشرها اليوم الأربعاء إلى توضيح أولويات سياسات الاتحاد الأوروبي للسنوات القادمة ومقدار الأموال المخصصة لمختلف المجالات.

وتبلغ قيمة التدفقات المالية للميزانية طويلة الأجل الحالية 07ر1 تريليون يورو من مساهمات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، في حين تم استكمال الميزانية بقروض بقيمة 750 مليون يورو في عام 2021 لتمويل التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن المفوضية تقدم ميزانيات سنوية مفصلة في نطاق إطار العمل المالي طويل الأجل.

ومن المرجح أن يشهد اقتراح المفوضية مناقشة واسعة من قبل الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، نظرًا لتزايد احتياجات الاتحاد المالية، بما في ذلك لتمويل جهود تحسين تنافسية اقتصاد الاتحاد الأوروبي وتعزيز الأمن والدفاع، بالإضافة إلى مدفوعات الفوائد، في حين تواجه العديد من العواصم ديونًا محلية مرتفعة.

وإلى جانب حجم الأموال التي ستسهم بها الدول الأعضاء ومصادر الموارد الإضافية المحتملة، ستكون طريقة إدارة الأموال أيضًا موضع خلاف بين الدول.

وتُشكّل برامج الدعم المختلفة للزراعة ومصايد الأسماك والتنمية الريفية حاليًا حوالي نصف ميزانية الاتحاد الأوروبي. وكانت المفوضية أشارت سابقًا إلى رغبتها في التخلي عن هذا النظام وتنظيم الموارد بناءً على الخطط الوطنية للدول الأعضاء.

وانتقد البرلمان الأوروبي والسلطات الإقليمية الخطة بالفعل وسط مخاوف من أن تؤدي إعادة تجميع الأموال إلى نقص في الشفافية وتقويض المساءلة البرلمانية.