أعلنت أنقرة الأربعاء، انطلاق أول قطاري شحن من الصين إلى تركيا في 9 يوليو الجاري، إيذانًا بعهد جديد في قطاع النقل في "الممر الأوسط" أحد ممرات التجارة العالمية بين الصين وأوروبا.

وأوضح وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو، في بيان أن أول قطارين للشحن إلى تركيا ضمن خدمة القطارات المنتظمة انطلقا من مدينتي شونغكين وتشنغدو الصينيتين في 9 يوليو.

وأضاف أن انطلاق القطارين يعد أبرز دليل ملموس على رؤية تركيا اللوجستية بشأن الممر الأوسط.

وذكر أن القطارين قطعا مسافة تقارب 3500 كيلومترا داخل الصين ودخلا حدود كازاخستان في طريقهما إلى منطقة بحر قزوين ثم أوروبا عبر تركيا.

وأشار إلى أن القطارين يحملان 2000 طن من البضائع، وأن النقل بين الصين وتركيا وصل مستواه الحالي نتيجة للمناقشات ودراسات الجدوى المشتركة بين البلدين.

وأكد الوزير أن تركيا استثمرت قرابة 300 مليار دولار في بنيتها التحتية للنقل والاتصالات طيلة السنوات الـ23 الماضية.

وذكر أن الهدف هو تشغيل 1000 قطار سنويا وضمان تدفق لوجستي متواصل بين أوروبا والصين عبر تركيا.

و"الممر الأوسط" هو البديل للممر الشمالي الرابط بين الصين وأوروبا، ويعبر من تركيا إلى منطقة القوقاز، ومنها يعبر بحر قزوين إلى تركمانستان وكازاخستان وصولا إلى الصين.

ويعتبر الممر الأوسط من بين 3 ممرات للتجارة العالمية انطلاقا من الصين إلى أوروبا، أولها الممر الشمالي عبر روسيا، والجنوبي عبر إيران، بالإضافة إلى الممر البحري عبر قناة السويس.

ويبلغ طول الممر الأوسط 4 آلاف و256 كلم بين طرق برية وسكك حديدية، إضافة إلى 508 كلم عبر البحر.