رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة: سأناضل بكل قوتي من أجل أوروبا

عقب حفل التوديع الكبير الذي أقامه الجيش الألماني لوزيرة دفاعه السابقة، تتأهب أورزولا فون دير لاين للاضطلاع بمهمتها الجديدة كرئيسة للمفوضية الأوروبية.

وكتبت فون دير لاين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "سأناضل بكل قوتي الآن من أجل أوروبا... من أجل قيمها المتمثلة في السلام وحقوق الإنسان والديمقراطيات القوية والكوكب الصحي."

يُذكر أن البرلمان الأوروبي انتخب فون دير لاين منتصف تموز/يوليو الماضي بأغلبية ضئيلة لخلافة جان-كلود يونكر لرئاسة المفوضية الأوروبية. ومن المقرر أن تتولى فون دير لاين مهام منصبها الجديد أول تشرين ثان/نوفمبر المقبل.

وقبل ذلك سيتعين على فون دير لاين تشكيل هيئة جديدة للمفوضين الأوروبيين وتوزيع المهام، إلا أن هناك دولا بين الأعضاء السبعة والعشرين المتبقين في الاتحاد لم تقدم حتى الآن ترشيحاتها بشأن مناصب المفوضين.

وكانت فون دير لاين أعلنت قبل انتخابها عدة استراتيجيات ومبادرات جديدة، من بينها اقتراح ما يسمى بـ"اتفاق الأخضر الأوروبي"، لجعل أوروبا أول قارة في العالم "محايدة مناخيا" بحلول عام 2050.

وأقام الجيش الألماني "بوندسفير" مساء أمس الخميس حفل وداع كبير لفون دير لاين، التي شغلت منصب وزيرة الدفاع على مدار خمسة أعوام.

وأقيم الحفل العسكري الأكبر من نوعه الذي تقيمه القوات المسلحة الألمانية مجمع بندلربلوك التابع للجيش بالعاصمة برلين.

وبعد الاستعراض العسكري عرضت مجموعة من الفقرات الموسيقية ثم تمارين عسكرية مصاحبة لحملة المشاعل.

وعن هذا الحفل، كتبت فون دير لاين على "تويتر": "الاستعراض العسكري بالنسبة لي كان لحظة خاصة للعرفان والفخر".